Вчені: наслідки танення полярних шапок незабаром можуть стати незворотними

Спеціаліст по зміні клімату попередив, що зовсім скоро ми можемо наблизитися до точки неповернення, коли наслідки від глобального потепління стануть незворотними.



Виступаючи на радіо-передачі «Сьогодні» (BBC Radio) Річард Беттс, професор з Ексетерського університету і співробітник Метеорологічного бюро Великобританії, заявив, що в кліматичній системі відбуваються великі зміни, які можуть призвести до того, що глобальні наслідки виявляться незворотними.

«Це збільшить рівень світового океану на кілька метрів, — каже експерт. — Але ця точка неповернення ще не досягнута і це добрі новини».

За словами вченого, розрахунки показують, що, якщо танення льодових шапок, приміром, Гренландських льодовиків, досягне певного «розмаху», то повернути цей процес назад буде вже неможливо. І хоча професор також зазначив, що на це можуть піти роки і навіть століття, все ж людству є, про що переживати.

У вересні Метеорологічне бюро Великобританії опублікувало дані, згідно з якими, в минулому і позаминулому роках «пауза» в зростанні глобальних температур була порушена.

Головний науковий співробітник бюро, професор Стівен Бельчер, сказав: «Після періоду на початку 2000-х років, коли зростання глобальної середньої температури сповільнилося, значення в 2015 і 2016 роках порушили рекорд і опинилися на один градус Цельсія вище доіндустріального рівня. Дані Метеорологічного бюро показують, що довгострокові темпи глобального потепління тепер повернулися до рівня, що спостерігався у другій половині XX-го століття».