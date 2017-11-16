Вчені: Наслідування жестів інших веде до успіху

Німецькі вчені з університетів Дрездена і Берліна провели наукове дослідження, за підсумками якого прийшли до висновку, що наслідування жестів інших людей часто приносить успіх у суспільстві. За словами експертів, мова йде про відомі методи НЛП.

За однією з методик нейролінгвістичного програмування (НЛП) рекомендується для більшого взаєморозуміння наслідувати жести і поведінку співрозмовника. Це нібито дозволяє увійти в довіру до співрозмовника і налаштуватися на одну хвилю. Дієвість цього трюку підтвердилося в черговому дослідженні.

В експерименті брали участь 139 осіб. Добровольців розділили на групи. У ході дослідження вчені вивчили, як відображається при першому спілкуванні людей підсвідоме наслідування поведінки. Учасникам запропонували знайомитися в групах і відзначати свої думки про нових друзів.

Виявилося, що з першого погляду респондентам подобалися ті люди, які під час розмови наслідували їх власним звичкам, рухам тіла, жестам і іншим особливостям поведінки.