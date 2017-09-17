Вчені: найближчим часом пекло не поглине Землю

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На світ за останній час обрушилися жахливі катаклізми. Більшість людей задумалися щодо кінця світу. Фахівці за допомогою науки змогли довести, що життя на Землі на цьому не закінчиться. При цьому ад не поглине людство.



На Сполучені Штати протягом двох тижнів звалилися три найбільших урагани. Землетрус з магнітудою 8,2 вразив Мексику. На території Монтани, Канади, Орегони, Мексики спалахнули пожежі. Згідно з останніми даними, внаслідок цих катаклізмів загинуло 150 людей. Варто відзначити, що кількість стихійних лих в даному випадку може вказувати на так званий кінець світу. Сильні дощі, а також жорстокі вітри руйнують майно, при цьому змушуючи людей все починати спочатку. Вчені фахівці на прикладі когнітивної науки змогли довести, що пекло найближчим часом не поглине Блакитну планету.

Кетрін Бредшоу, що є провідним автором дослідження, зазначила, що сприйняття людиною будь-якої ситуації є дуже важливим. Статистичні дані в свою чергу можуть говорити про стабільність. Однак паніка і страх затьмарюють раціональні думки. Потрібно зауважити, що страх є обумовленим синдромом «еврика доступності». Існуючі в даний час соціальні мережі сповнені страшними знімками ураганів. Відповідно людство починає панікувати. Люди, піддавшись почуттю страху, забули, що на сьогоднішній день спостерігається сезон торнадо, а також циклонів. У цей період часу сильні вітри вважаються звичайним явищем.