Вчені назвали кількість чорних дір у Чумацькому Шляху

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Вчені з Каліфорнійського університету в Ірвіні (США) оцінили кількість чорних дір у Чумацькому Шляху.

У Чумацькому Шляху вчені нарахували кілька мільйонів чорних дір, які приблизно в тридцять разів важчі від Сонця.

До своїх висновків автори прийшли, використавши спостережуване співвідношення між масою Галактики і зоряною металевістю (вмістом елементів важче гелію).

Вчені відзначають, що чим менша галактика, тим більша в ній частка чорних дір, які важче від Сонця в 50 разів. З іншого боку, частка чорних дір, які важчі світила в десять разів, велика у великих зоряних системах.

Приблизно один відсоток чорних дір являють собою подвійні системи. Саме вони, відзначають автори, які представляють інтерес для гравітаційно-хвильової обсерваторії LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory), яка 14 вересня 2015 року вперше спостерігала збурення простору-часу.