Вчені назвали головну зброю XXI століття

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Новою суперзброєю XXI століття стануть не атомні або термоядерні бомби, а самонавчальні системи штучного інтелекту, які вже сьогодні розробляють провідні держави світу. Про це французький футуролог Жан-Крістоф Боні заявив на прес-конференції.



«Нельсон Мандела в 1995 році написав, що головною зброєю XXI століття стане утворення, яке прийде на зміну ядерної зброї та іншій зброї масового ураження XX століття. Насправді, як мені здається, ним стануть системи штучного інтелекту – для їх роботи, на відміну від атомної бомби, не потрібен ні уран, ні заводи, ні інші важкодоступні речі, а тільки кремній і електрика», — заявив французький дослідник.

Як зазначає вчений, сам факт створення або розробки систем штучного інтелекту неможливо відстежити подібно до того, як МАГАТЕ та інші ядерні відомства відстежують сліди урану, плутонію або інших радіонуклідів поряд з секретними об’єктами в Північній Кореї чи Ірані. Тому появу такої «суперзброї» буде вкрай складно або навіть неможливо передбачити.

Якщо ця зброя створюється, то чому воно поки не використовується? Країни НАТО вважають кібератаки еквівалентом фізичного нападу і залишають за собою право відповісти на подібну загрозу будь-яким способом.

Крім того, кіберзброя зробить вразливою і атакуючу сторону, так як сучасні промислові і військові об’єкти використовують приблизно однакове устаткування, що працює за схожими принципами і підключене до однієї і тієї ж глобальної мережі. Відповідно, жертва кібернападу може вивчити, чим її атакували, і відповісти аналогічним чином, а це позбавляє сенсу подібні атаки на державному рівні.