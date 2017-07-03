Вчені назвали три речі, які можуть захистити від хвороби Альцгеймера

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Якщо ви замислюєтеся про збереження здоров’я свого мозку в старості, американські вчені поспішають назвати три речі, які можуть допомогти це зробити. Хоча на даний момент не існує способів, що дозволяють ефективно запобігти хворобі Альцгеймера, в новій доповіді говориться, що фізичні вправи, контроль артеріального тиску і навчання здатні підтримувати когнітивні здібності на належному рівні.

Дослідниками були виявлені чіткі результати, які виникають у ході цих змін способу життя, тому люди можуть використовувати отриману інформацію при прийнятті рішення про те, чи потрібно вкладати час і гроші на різні заходи для поліпшення когнітивного здоров’я.

Фахівці знають, що ризиковані зміни в мозку починаються за десятиліття до появи симптомів хвороби Альцгеймера та інших видів деменції, припускаючи наявність вікна, коли люди можуть зміцнити здоров’я свого мозку. За словами експертів, у сучасному світі люди стикаються з таким, що збиває з пантелику набором продуктів і стратегій, пропагованими для поліпшення здоров’я мозку. Тим не менш, найефективнішими з них є фізична активність, контроль артеріального тиску і когнітивна підготовка.

За словами експертів, дані висновки є обнадійливими і можуть призвести до розробки універсального методу, що дозволяє запобігти віковим захворюванням мозку.