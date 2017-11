Вчені не можуть пояснити вибух в небі над Алабамою, США

14 листопада після обіду жителі американського штату Алабама, були налякані сильним вибухом, звук від якого йшов звідкись з неба. Дивне явище чули в багатьох районах штату.

Повідомлення про дивне явище надходили з Блаунта, Джефферсона, Уокера, Каллмена, Талладегаа, Калхун, Клею, Вінстона, Рендольфа, Таскалуса і Сент-Клера.



Національна метеорологічна служба США в Бірмінгемі після безлічі повідомлень очевидців і шквалу дзвінків в екстрені служби висунула гіпотезу, що цей гучний звук, міг бути породжений в результаті падіння метеорита, що вибухнув при вході в щільні шари атмосфери або це було наслідком переходу, якогось літака на надзвукову швидкість.

Було також підтверджено, що звук йшов саме з неба, оскільки на землі жодних вибухів або землетрусу в цей момент не фіксувалося. Втім версію з літаком, швидко спростували, оскільки база ВПС F-15 розташована на сході сусіднього штату Джорджія і жодних польотів над штатом Алабама не відбувалося.



НАСА повідомило, що вони виміряли гучність вибуху і прийшли до висновку, що вибух був еквівалентний вибуху 10 тонн тротилу. В такому випадку, якщо це був метеорит, то його діаметр був не менш 61см і він мав масу в 180кг. Але жодних даних про падіння метеорита такого розміру в штаті Алабама у НАСА немає.

Home video during the «Bama Boom» today at 1:49 p.m. CST…. from Amy Phelps pic.twitter.com/ZQQIL6NmFz