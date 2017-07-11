Вчені не можуть зрозуміти причини глобальної катастрофи 1465 року

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Це сталося 10 жовтня 1465 року, в день довгоочікуваного весілля короля Неаполя Альфонсо II. Він одружився на Іпполіті Марії Сфорца, дворянці з Неаполя. Коли вона приїхала в місто натовп ахнув. Перед людьми відкрився дивний і гарний вигляд, якого вони ніколи раніше не бачили. І справа була не в нареченій — вони дивилися вгору на небо. Хоча був полудень, Сонце стало темно-блакитним, зануривши місто в повну моторошну темряву.



Це був тільки початок. У наступні місяці європейська погода сильно погіршилася. В Німеччині йшов такий сильний дощ, що на кладовищах спливли трупи. У місті Торне в Польщі жителі каталися вулицями на човнах. Зливи затопили підвали замку тевтонських лицарів, і цілі села були змиті водою.

Чотири роки потому Європу наздогнав мінільодовиковий період. Риба замерзала в ставках. Дерева не цвіли, трава не росла. В італійській Болоньї снігопад повиганяв мешканців з будинку, і вони подорожували з кіньми і каретами по замерзлих річках.

Причиною всьому було виверження гігантського вулкана в тропіках. Хмара попелу оповила Землю і призвело до найхолоднішого десятиріччя за багато століть. Сам вибух вулкана було чути за 2 тисячі кілометрів. Цунамі, яке послідувало за виверженням, прокотилося на сотні тисяч кілометрів. Але вчені досі не можуть знайти вулкан, який так катастрофічно вибухнув!

Виверження було, і це безперечно. Як і під час більшості мегавивержень, в повітря потрапили величезні обсяги сірки, яка випала на полюсах у вигляді сірчаної кислоти і збереглася там в льодах.

У 1950-х рр. археологи вирішили, що винуватцем грандіозного виверження був вулкан Куає. Але після з’ясувалося, що вулкан вивергався в 1453 році — занадто рано, щоб перешкодити весіллю Альфонсо. Втім, вибух Куає також не обійшовся без наслідків. У Швеції загинув урожай, і сховища зерна спорожніли. По всій Європі перестали рости дерева. У Китаї десятки тисяч людей замерзли до смерті. Кілька місяців йшов сніг біля річки Янцзи, Жовте море промерзло на 20 кілометрів від берега. На іншій стороні світу ацтеки зіткнулися з найсильнішим голодом.

Але якщо виверження відбувалося не на Куає, то де? Загадка «зниклого» вулкана досі не розгадана.

Вулканічний вибух, ймовірно, стався в тропіках. Там висхідне повітря може виштовхнути вулканічну хмару вище в атмосферу, де вона залишається на багато років. Попільний шлейф, швидше за все, пошириться над більш широкою областю, так як вітри штовхають повітря від екватора до полюсів.

Інші вчені пропонують звернути увагу на архіпелаги, включаючи віддалені частини Індонезії, Меланезії, Полінезії і Мікронезії. Вулкан, ймовірно, був величезним, і йому потрібно було багато місця.