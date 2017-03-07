Вчені оцінили ймовірність затоплення Арктики

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Вчені з Ексетерського університету (Великобританія) оцінили ймовірність танення криги Арктики до середини сторіччя. Відповідна публікація представлена в журналі Nature Climate Change.



Якщо середньорічна температура повітря підвищиться на 1,5 градуса Цельсія порівняно з теперішнім значенням, то ймовірність того, що до середини століття Арктика повністю звільниться від льоду, складе 0,00001 проценту.

Якщо температура нижчих шарів атмосфери зросте на два градуси, то ймовірність танення досягне 39 відсотків. Підвищення температури повітря на три градуси відповідає ймовірності звільнення Арктики від крижаного покриву, що дорівнює 73 відсотками.

Автори відзначають, що найімовірніше реалізується третій сценарій, хоча в рамках Паризького кліматичної угоди, підписаної в 2016 році, країни-учасники планують утриматися в рамках першого.