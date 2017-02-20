Вчені «оживили» давніх мікробів з мексиканської печери

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Вчені знайшли в печері в Мексиці життєздатні мікроорганізми, вік яких, за попередніми оцінками, може сягати десятків тисяч років.

Мікробів знайшли в так званій Печері кристалів, яка знаходиться на глибині 300 метрів під містом Найка у мексиканському штаті Чіуауа. У 2008 і 2009 роках глава Інституту астробіології НАСА Пенелопа Бостон взяла проби рідини, яка перебувала всередині кристалів. Пізніше в лабораторних умовах групі вчених під її керівництвом вдалося «пробудити» мікробів і виростити мікробіологічну культуру. За словами Бостон, вони схожі з відомими видами мікроорганізмів, що населяють печери, але генетично відрізняються від них.

Ґрунтуючись на геологічних даних про швидкість росту кристалів в печері, згідно з яким найдревнішим з них близько півмільйона років, вчені припустили, що знайдені мікроби могли опинитися всередині кристалів від 10 до 50 тисяч років тому. За словами Бостон, це відкриття може вплинути на наше уявлення про історію еволюції мікроорганізмів на Землі.

Печера отримала свою назву через величезні кристали селеніта, різновиди гіпсу. До виявлення вона була заповнена водою і зараз постійно осушується насосами, температура в ній досягає 48 градусів Цельсія, а вологість — 90%. Як пише National Geographic, в таких умовах непідготовлена людина загине за півгодини.

Результати досліджень, як зазначає National Geographic, ще не пройшли процедуру рецензування, тому до даних варто ставитися з певним скептицизмом. З іншого боку, можливість «оживлення» мікробів віком від 10 до 50 тисяч років «аж ніяк не здається неймовірною», вважає мікробіолог Брент Крістнер з Університету Флориди. Він припустив, що мікроби могли прожити в повній ізоляції від зовнішнього світу так довго тому, що поїдали своїх загиблих побратимів.