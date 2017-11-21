Вчені: Органічне фермерство може врятувати людство

Вчені цілком серйозно занепокоїлися проблемою голоду. Дослідження показали, що прогодувати все людство можна, якщо інвестувати в органічне фермерство, економно розподіляти урожай і знизити споживання м’яса.
Учені б’ють тривогу — проблема голоду стає більш реальною для всього людства. Згідно зі статистичними даними, потреба в економії їжі може досягти триразового показника. Врятувати населення планети здатне органічне фермерство, однак, для реалізації плану знадобиться скорочення кількості харчових відходів.
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Органічне фермерство характеризується використанням природних добрив, повною відмовою від хімічних синтетичних речовин і пестицидів. Планета буквально гине від такої кількість хімікатів, які використовуються сьогодні фермерами. Згідно з прогнозами, вже до 2050 року чисельність населення Землі досягне 9,8 млрд., що призведе до збільшення потреби в їжі на 50%. Перехід на органічне фермерство дозволить збільшити посівну площу до 71%.