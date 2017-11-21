Вчені: Органічне фермерство може врятувати людство

Вчені цілком серйозно занепокоїлися проблемою голоду. Дослідження показали, що прогодувати все людство можна, якщо інвестувати в органічне фермерство, економно розподіляти урожай і знизити споживання м’яса.

Учені б’ють тривогу — проблема голоду стає більш реальною для всього людства. Згідно зі статистичними даними, потреба в економії їжі може досягти триразового показника. Врятувати населення планети здатне органічне фермерство, однак, для реалізації плану знадобиться скорочення кількості харчових відходів.

Органічне фермерство характеризується використанням природних добрив, повною відмовою від хімічних синтетичних речовин і пестицидів. Планета буквально гине від такої кількість хімікатів, які використовуються сьогодні фермерами. Згідно з прогнозами, вже до 2050 року чисельність населення Землі досягне 9,8 млрд., що призведе до збільшення потреби в їжі на 50%. Перехід на органічне фермерство дозволить збільшити посівну площу до 71%.