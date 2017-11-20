Вчені: Під час аварії на Чорнобильській АЕС сталися два ядерні вибухи

Як виявилося, під час аварії на Чорнобильській АЕС стався справжній ядерний вибух. Такої думки дотримуються дослідники з Швеції, уточнюючи, що вибухів було навіть не один, а два, а вже потім реактор розламався.





Шведські вчені зацікавилися трагедією, що сталася в 1986 році. Вони вивчили дисперсії ізотопом ксенону, які знайшли в місті Череповець буквально відразу після НП, і визначили, що вони стали результатом ядерного вибуху. Дослідники запевнили, що два вибухи в реакторі точно були ядерними. Приблизно через три секунди після цього розламався реактор.

Вибухи з інтервалом в три секунди викликали багато суперечок серед вчених з різних країн. Найпоширеніша версія говорить про те, що вони були зовсім не ядерними, а трапилися через зміни циркуляції води. Зараз ця думка також піддається сумнівам.

Шведи впевнені, що під час аварії на Чорнобильській АЕС згенерували «полум’яний струмінь», який вистрелив високо вгору по паливних каналах.