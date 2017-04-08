Вчені показали гнучкого плаваючого робота-ската (відео)

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Імітуючи рухи ската, цей робот не має ні двигуна, ні гвинтової турбіни, однак плаває спритно і швидко. Його творець, Тєфенг Лі (Tiefeng Li) з Чжецзянського університету, вважає, що такі гнучкі конструкції будуть економічні і безпечні для дослідних безпілотних субмарин, які зможуть вивчати залишки кораблів і коралові рифи. Не гірше підійдуть м’які роботи і для складання карт морського дна і розвідки під водою.

У статті, опублікованій в журналі Science Advances, його співавтори описують змінний гнучкий апарат з дистанційним управлінням. Навіть зовні він нагадує дрібного ската вагою 90 г, довжиною 18,5 см і з крилами розмахом 20 см. Ізольована в силіконі літієва батарея забезпечує його енергією на три години безперервного плавання. Ця батарея і пара електромагнітів, які приводять в рух «рульове управління» хвоста, – єдині жорсткі частини пристрою.

Прозорі «м’язи» робота виконано з м’якого діелектричного еластомеру, електроактивного полімеру, який змінює форму в залежності від прикладеної до нього напруги. Це дозволяє йому рухати «крилами» і просуватися у воді на швидкості 6 см/с. Автори заявляють, що це вдвічі швидше попереднього рекорду для не пов’язаних проводом апаратів, хоча поки що і повільніше, ніж у справжніх скатів. Зате робот показав, що може нести мініатюрну відеокамеру і плавати у воді, температура якої становить від 0,4 до 74 °C.



Китайським інженерам вдалося домогтися високої деталізації і тривалого часу роботи без підзарядки за допомогою ще одного оригінального рішення. Замість того, щоб домагатися повної герметизації електричних компонентів апарату, вони, навпаки, використовували воду в якості одного з електродів його ланцюга. При подачі напруги на еластомер він здобуває позитивний заряд, притягаючи електрони з навколишньої води і деформуючись, злегка піднімаючи «крила» робота. Відключення напруги повертає йому первісну форму, завершуючи руховий цикл. Такий підхід дозволив відмовитися від додаткових шарів ізоляції, зробивши робота компактнішим, легшим і гнучкішим.