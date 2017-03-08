Вчені показали ймовірний вигляд інопланетян (фото+відео)

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Група австралійських учених спільно з художниками розробила 3D-моделі істот, які можуть населяти планети, що знаходяться в зоряних системах червоних карликів. Червоними карликами вчені називають зірки, що поступово згасли. Деякі дослідники припускають, що умови життя на планетах, які обертаються навколо цих зірок, можуть бути схожі з умовами життя на Землі.



За словами доктора Ґразієлла Капрареллі, головною проблемою для існування життя на таких планетах є мале освітлення, що виходить від згаслої зірки. Незважаючи на це, учений переконаний, що на таких планетах можливе існування життя, яке здатне виживати і розвиватися.

Скориставшись допомогою дизайнерів Стіва Ґрайса і Брайна Чу з компанії Sketchfab, вчений представив 3D-моделі тварин, які можуть населяти такі планети.

Ґрунтуючись на уявленнях про кліматичні умови на планетах в системах червоних карликів, вчений припустив, що інопланетяни мають сильні передні лапи, за допомогою яких можуть рити землю, напівпрозору шкіру і раковину. Всі ці особливості тіла інопланетянина повинні допомогти йому у виживанні на планеті з недостатнім освітленням, на поверхні якої постійно вирують піщані бурі.

Також вони володіють хвостом і невеликими плавцями, за допомогою яких можуть пересуватися у водоймах, розташованих на межі танення льодовиків на темній стороні планети.