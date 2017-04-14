Вчені пробурять свердловину до земної мантії

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Морські геологи Японії приступають до вибору місця для нової спроби пробуриться крізь земну кору і досягти мантії.



Люди безнапасно живуть і працюють на МКС, на висоті понад 350 км, але от у глибину власної планети люди так і не дісталися. За останні півстоліття було зроблено кілька спроб пробитися крізь товщу всієї земної кори до мантії. Найвідомішою з них став проект Кольської надглибокої свердловини, яка досягла 12 км, але так і не змогла подолати шар континентальної кори. Остання з таких спроб відбулася в морі, де товщина кори набагато менша, але до кінця 2016 р. результати американської експедиції JOIDES 360 закінчилася невдачею.

Тепер до заповітної межі підбираються вчені японського Агентства науки та технологій з вивчення морських надр (JAMSTEC). Бурять вони також океанську кору, використовуючи судно «Тікю», закладене спеціально для JAMSTEC ще в 2001 р. і спущене на воду шістьма роками пізніше. Обладнане бурильним обладнанням Mitsubishi Heavy Industries, це один з велетнів морського буріння: при водотоннажності 57 тис. тонн корабель здатний добиратися до глибини 10 км нижче рівня моря.

Тепер для нього оголошена нова мета, і у вересні 2017 р. японські фахівці проведуть попередні дослідження в морі поблизу Гавайських островів. Потім будуть вивчені інші перспективні точки біля узбережжя Мексики та Коста-Ріки. Вчені очікують, що в цілому належить пробуриться крізь 6 км океанської кори, починаючи з глибини від 3,5 до 4,5 км нижче рівня моря. Геологи сповнені ентузіазму: за словами представника JAMSTEC, сучасні технології та матеріали обіцяють, що на цей раз заповітна мета буде досягнута.

Втім, дістатися до мантійної речовини – лише одне із завдань майбутньої експедиції. Крім цього вчені збираються досліджувати кордон між мантією і океанською корою, цікавляться будовою і структурою самої кори та сподіваються виявити нові, раніше невідомі організми, які можуть жити в товщі літосфери. Все це надзвичайно інтригує, але ось почати буріння керівництво JAMSTEC планує не раніше 2030 р.