Вчені прогнозують новий Великий потоп

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2016 рік став найтеплішим і ця тенденція по наростаючій фіксується з 2014 року. Вчені з США та Ірландії опублікували результати багаторічних досліджень, в яких зроблено невтішний висновок про майбутнє людства.

Нас чекає новий Великий потоп, який затопить прибережні міста і з лиця Землі зникнуть цілі держави. Найбільш постраждають прибережні зони таких держав, як — Уругвай, Перу, затопить Венецію, Лондон, Олександрію, Голландію. та Данію.

Причини глобальної зміни клімату і стрімкі темпи потепління, викликають палкі суперечки серед вчених усього світу. Деякі впевнені, що винна саме людство, інші, що глобальна зміна клімату нашої планети, відбувається через невідомі поки фактори.

Вчені відзначають, що потепління розподіляється нерівномірно, наприклад в Арктиці воно йде в два рази швидше, ніж в інших частинах планети. Наприклад, у листопаді 2016 року в Арктиці зафіксована температура, яка на 20 градусів перевищує норму.

2014, 2015, 2016 — 2017-й новим рекордсменом по підвищенню температури на планеті? Кліматологи вважають, що швидше за все так і станеться, а значить підвищення рівня Світового океану — неминуче.

В океані температура води схожа з показниками міжльодовикового періоду, так називають найтепліший період в історії планети за останні 800 тис. років, який існував на Землі близько 115-130 тис. років тому. І тоді, рівень океану був на 8-10 метрів вище, ніж зараз, а температура повітря була на 1,5–2 градуси більше.

Вчені впевнені, що коли Земля наздожене той період по температурі і вона зросте на ці кілька градусів — льодовики розтануть і рівень води різко підніметься, досягнувши рівня, який був 120-130 тис. років тому.

Великий потоп неминучий, але серед вчених немає єдиної думки про терміни його настання. Може десятки років, а може сотні або навіть тисячі. Клімат Землі непередбачуваний і можливо, якимось дивом планеті вдасться уникнути катастрофічного підвищення температури, тим самим продовживши людству життя.