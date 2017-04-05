Вчені розповіли чим «пахне» Уран

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Марк Гофстадтер (Mark Hofstadter), дослідник з Лабораторії реактивного руху НАСА, в інтерв’ю виданню Gizmodo розповів, чим пахне атмосфера Урану. На його думку, гази, присутні на величезній планеті, надають місцевому повітрю аромат тухлих яєць і сечі.



Вчений вважає, що, хоча газова оболонка Урану занадто холодна і отруйна, щоб людина, яка опуститься в атмосферу планети, могла безпосередньо відчути її запах, проби повітря могли б зібрати автоматичні апарати. У цьому випадку у зразках будуть присутні різні сполуки. Склад проб залежить від того, з яких шарів вони були взяті. Так, в верхніх знаходяться водень, гелій і метан, а в нижніх — сірководень, аміак, метан і вуглекислий газ.

При цьому концентрація аміаку досить невелика і досягає ста частин на мільярд, однак, за словами Хофштадтера, цей газ може конденсуватися і утворювати хмари, що пахнуть котячою сечею. Подібні скупчення, ймовірно, і утворює сірководень, який надає атмосфері аромат тухлих яєць.

У газових оболонках інших планет-гігантів — Юпітера, Сатурна і Нептуна — також присутні з’єднання, що утворюють неприємний запах, проте їх концентрація менше.