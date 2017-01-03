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Вчені розповіли як прожити до 100 років

в Здоров'я 03.01.2017 121 пер.

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Іспанські дослідники повідомили, що їм вдалося з’ясувати, що необхідно робити для того, щоб прожити до ста років.

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Свій метод вчені ґрунтувалися на знаннях, отриманих у довгожителів.

В Іспанії в даний момент живе більше 10 тисяч осіб старших за 100 років. Вони пройшли опитування.

Виявилося, що найголовніша порада довгожителів в тому, щоб займатися улюбленою справою кожен день, оскільки це призводить до позитивного настрою.

Гарний настрій підвищує імунітет і знижує ризики появи хвороб та стресу.

Улюбленою справою може бути робота, а може бути гра в шахи або малювання.
Другим секретом виявилося наявність міцної сім’ї, оскільки це також знижує ризик передчасної смерті.

 
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