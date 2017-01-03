Вчені розповіли як прожити до 100 років

Іспанські дослідники повідомили, що їм вдалося з’ясувати, що необхідно робити для того, щоб прожити до ста років.
Свій метод вчені ґрунтувалися на знаннях, отриманих у довгожителів.
В Іспанії в даний момент живе більше 10 тисяч осіб старших за 100 років. Вони пройшли опитування.
Виявилося, що найголовніша порада довгожителів в тому, щоб займатися улюбленою справою кожен день, оскільки це призводить до позитивного настрою.
Гарний настрій підвищує імунітет і знижує ризики появи хвороб та стресу.
Улюбленою справою може бути робота, а може бути гра в шахи або малювання.
Другим секретом виявилося наявність міцної сім’ї, оскільки це також знижує ризик передчасної смерті.