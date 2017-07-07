Вчені розповіли про унікальні особливості Урану

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Вчені Інституту геології Джорджії (США) зробили унікальне відкриття. На їхню думку Уран — це єдина планета Сонячної системи, яка обертається «лежачи на боці».



Як повідомляє прес-служба інституту, відкриття було зроблено після дослідження знімків Урану, переданих на землю дослідним супутником Voyager 2. Корабель пролетів повз сьому планету Сонячної системи ще в січні 1986 року. Потім протягом 30 з гаком років вчені намагалися по знімках розгадати таємницю Урану.

Дослідників здивував той факт, що положення полюсів на Урані змінюється кожні 18 годин, а магнітні полюси зміщені на 60 градусів відносно осі планети (уявної прямої, що з’єднує полюси).

Американські дослідники вважають, що цю загадку нарешті вдалося розгадати. Уран обертається як би «лежачи на боці».

«Уран — це «геометричний кошмар», — Магнітосфера цієї планети «відкривається» і «закривається» для сонячного вітру протягом декількох годин. Жодна інша планета Сонячної системи такими властивостями не володіє», — прокоментувала результати дослідження одна з його співавторів Керол Паті.