Вчені розробили біорозкладані пакети з панцирів креветок

Команда біоінженерів Ноттінгемського університету і Нільського університету Єгипту працюють над створенням біорозкладаного матеріалу для пакетів на основі панцирів креветок.
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Дослідники знайшли можливе рішення проблеми пластикових пакетів і розробили технологію виготовлення пакетів на основі хітозану — штучного полімеру з панцирів креветок, які водяться у великій кількості в морських водах Єгипту.
Хітозан створюється за рахунок того, що панцирі креветок обробляються кислотою. Речовина використовується у харчовій промисловості, медицині і при виготовленні різних упаковок. Хітозан не тільки є біорозкладаним матеріалом, але і має антимікробні та антибактеріальні властивості.
«Використання розкладаного біополімеру на основі креветок в пластикових пакетах дозволить зменшити викиди вуглекислого газу і зменшити кількість харчових відходів і пластикового сміття, яке накопичується на вулицях і нелегальних звалищах. Через 10-15 років продукт може вийти на іноземні ринки,» — говорить керівник дослідження Нікола Еверитт з університету Ноттінгема.