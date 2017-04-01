Вчені розробили біорозкладані пакети з панцирів креветок

Як повідомляє сайт Newatlas.com, пакети з біопластика можуть допомогти вирішити проблему сміття в Єгипті. Велику частину відходів тут становлять пластикові відходи, серед них — пластикові пакети, що потрапляють не тільки на звалища, але і в море.

Дослідники знайшли можливе рішення проблеми пластикових пакетів і розробили технологію виготовлення пакетів на основі хітозану — штучного полімеру з панцирів креветок, які водяться у великій кількості в морських водах Єгипту.

Хітозан створюється за рахунок того, що панцирі креветок обробляються кислотою. Речовина використовується у харчовій промисловості, медицині і при виготовленні різних упаковок. Хітозан не тільки є біорозкладаним матеріалом, але і має антимікробні та антибактеріальні властивості.