Вчені розробили ефективний метод боротьби з порнозалежністю

Вчені з Індії розробили ефективний метод, покликаний позбавити людину від порнозалежності. За словами фахівців, щоб назавжди подолати згубні пристрасті достатньо встановити спеціальний додаток «Хар Хар Махадев».

Влада Індії намагається позбавити своїх громадян від порнозалежності. Згідно зі статистичними даними, ця країна займає третє місце по кількості користувачів, зареєстрованих на ресурсі PornHub. Введення цензури виявилося неефективним — заблоковано 800 порталів для дорослих, проте, інтерес до порно продовжує зростати.

Вчені представили свій метод боротьби з порнозалежністю. Вони створили додаток «Хар Хар Махадев», який автоматично запускає релігійну музику при переході на заборонений ресурс. Розробники запевняють, що в подоланні згубних пристрастей важливий настрій людини, а співи допоможуть користувачеві замислитися про свої дії, а також про те, як вони відбиваються на його зовнішності.