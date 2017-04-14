Вчені розробили рідку молекулу для збору і зберігання сонячної енергії

Молекула використовує світло і електрику для перетворення двоокису вуглецю монооксид вуглецю — вуглецево-нейтральне джерело палива.

Метод, опублікований в Journal of the American Chemical Society , дозволить проводити перетворення максимально ефективно за мінімальних витрат енергії.

«Якщо вдасться створити досить ефективну молекулу для подібної реакції, то можна буде без витрат виробляти енергію і зберігати її у формі палива», — відзначають вчені.

Хімікам вдалося досягти високої ефективності завдяки нанографену. Цей матеріал виконує роль енергетичного колектора, який поглинає енергію сонця

Надалі вчені планують підвищити термін експлуатації молекули а також зберегти її функціональність не тільки в рідкій формі, в якій вона знаходиться зараз, але перевести її у тверду форму — так як тверді каталізатори простіше використовувати. Також хіміки збираються замінити рідкісний елемент реній на марганець — більш дешевий і доступний метал.