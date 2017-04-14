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Вчені розробили рідку молекулу для збору і зберігання сонячної енергії

в Технології 14.04.2017 13 пер.

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Вона дозволяє збирати і зберігати сонячну енергію без використання сонячних панелей.

Ученые разработали жидкую молекулу для сбора и хранения солнечной энергии

Молекула використовує світло і електрику для перетворення двоокису вуглецю монооксид вуглецю — вуглецево-нейтральне джерело палива.

Метод, опублікований в Journal of the American Chemical Society, дозволить проводити перетворення максимально ефективно за мінімальних витрат енергії.

«Якщо вдасться створити досить ефективну молекулу для подібної реакції, то можна буде без витрат виробляти енергію і зберігати її у формі палива», — відзначають вчені.

Хімікам вдалося досягти високої ефективності завдяки нанографену. Цей матеріал виконує роль енергетичного колектора, який поглинає енергію сонця

Надалі вчені планують підвищити термін експлуатації молекули а також зберегти її функціональність не тільки в рідкій формі, в якій вона знаходиться зараз, але перевести її у тверду форму — так як тверді каталізатори простіше використовувати. Також хіміки збираються замінити рідкісний елемент реній на марганець — більш дешевий і доступний метал.

 
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