Вчені розвіяли міфи про нікотин

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Вчені з Британського Королівського терапевтичного коледжу (Royal College of Physicians) встановили, що нікотин не є основною причиною смертельних захворювань, пов’язаних з курінням. Як показали результати дослідження «Нікотин без куріння. Скорочення шкоди здоров’ю від споживання тютюну», нікотин викликає звикання і в цілому небезпечний для здоров’я, але при цьому його не можна віднести до важких наркотиків і канцерогенним речовинам. Головним фактором небезпечного впливу при курінні є інші речовини, що містяться в тютюновому димі.

Найбільш ефективною альтернативою традиційному палінню, яке допомагає не тільки скоротити шкоду для здоров’я, але і поступово відмовитися від споживання нікотину, представники Королівського коледжу вважають електронні сигарети. Вони заявляють, що небезпека для здоров’я, яка виникає при постійному курінні вейпів, не перевищує 5 % від шкоди, яку завдає куріння тютюну.

Згідно зі звітом, опублікованим коледжем в 2016 році, надмірне споживання нікотину сприяє розвитку гіпертонії, почастішання серцевих скорочень і надає ряд локальних дратівливих впливів на організм. Однак він не підвищує ризик виникнення злоякісних пухлин.

У доповіді «Нікотин без куріння…» вчені підкреслюють, що повністю заперечувати шкоду нікотину не можна. Приказка про те, що крапля нікотину вбиває коня, все-таки не безпідставна. Порівняно з іншими алкалоїдами, такими, як кокаїн, нікотин володіє високою токсичністю. Він досить легко всмоктується через шкіру і при високій концентрації може викликати сильну інтоксикацію і навіть призвести до летального результату. Тим не менш, доза, яка вважається смертельною для коня, значно перевищує кількість нікотину, яка може міститися в одній фармацевтичної краплі (0,05 мл) — 50 мг. Згідно з даними британського сайту, присвяченого здоров’ю тварин, летальна доза нікотину, від якої загинуло 50% випробуваних коней, становить 100-300 мг (2-6 крапель).

За заявою британських вчених, жодне зі смертельних захворювань, обумовлених палінням, не викликано в першу чергу споживанням нікотину. Головна причина раку легенів — прямий вплив канцерогенів, які містяться в тютюновому димі. Інше смертельне захворювання, пов’язане з курінням, — хронічна обструктивна хвороба легень — може стати наслідком роздратованого і прозапального ефекту диму. Що стосується серцево-судинних захворювань, то вони вражають організм людини через вплив диму на судинну коагуляцію і стінки судин.

За словами доктора медичних наук Давида Зарідзе, нікотин дійсно не є канцерогеном. «Куріння вважається причиною 15 форм злоякісних пухлин. Головну роль у їх розвитку відіграють канцерогенні речовини, які містяться в смолі — в основному ті, які утворюються в результаті горіння тютюну. Це поліциклічні ароматичні вуглеводні (бензопірен та інші) і тютюн-специфічний нітрозамін. Тим не менш, нікотин викликає звикання, і тому багатьом курцям так складно відмовитися від цієї шкідливої звички. У нього є ряд побічних ефектів: він впливає на функцію серцево-судинної системи, зокрема, на серцевий ритм, від нього частішає пульс, звужуються судини».

Одне з головних завдань вчених, що займаються питаннями тютюнозалежності, – провести чітку межу між курінням і споживанням нікотину. «Настав час розвіяти страшні міфи про нікотин», — підкреслює Ганна Макклейн, професор Інституту психіатрії, психології та неврології в Королівському коледжі Лондона. Як повідомляє інформаційний портал «Громадське здоров’я», за результатами опитування, проведеного іншим британським дослідним інститутом, Королівським товариством охорони здоров’я (RSPH), 9 з 10 чоловік впевнені в тому, що нікотин дуже шкідливий для здоров’я. Тим не менш, нікотин небезпечний не більше ніж кофеїн, який міститься в одній філіжанці кави. Набагато більшої шкоди здоров’ю завдає куріння тютюну, який при згорянні виділяє смоли, токсини, миш’як та інші шкідливі речовини.

Крім того, дослідження показали, що нікотин, як і кофеїн, може мати навіть позитивний ефект. Наприклад, він може використовуватися в якості стимулятора, який підвищує частоту серцевих скорочень і швидкість обробки сенсорної інформації, а також знижує загальну напруженість організму.

Ідея про те, що нікотин, який міститься в сигаретах і асоціюється з задоволенням, за великим рахунком, практично нешкідливий, займала вчених ще в 70-ті роки. За словами британського психіатра Майка Рассела, «люди курять заради нікотину, а вмирають через смоли».

Споживання нікотину без шкідливих і потенційно шкідливих компонентів, що містяться в тютюновому димі, може значно скоротити шкоду, заподіяну здоров’ю. Так, поширення жувального тютюну, відомого як снюс, у Швеції та інших скандинавських країнах довело затребуваність і позитивний ефект подібної альтернативи для здоров’я населення. За 10 років (з 1995 року) споживання жувального тютюну число курців в Швеції знизилося на 3,7% .

Ще однією альтернативою традиційному куріння для громадського здоров’я є нікотинозамінна терапія (НЗТ) — використання жувальних гумок і пластирів, які доставляють нікотин на організм людини без участі тютюну. На даний момент НЗТ вважається найбільш безпечним і вивченим методом терапії нікотинової залежності. Однак багато курців, які спробували перейти на НЗТ, повертаються назад до сигарет. На думку вчених, це обумовлено тим, що при використанні НЗТ швидкість надходження нікотину в організм людини значно нижче, ніж при курінні.

Більш ефективною альтернативою паління тютюну британські вчені вважають електронні сигарети. Їх перший прототип був розроблений в 2003 році китайським фармацевтом Хон Ліком: він запатентував пристрій, який зовні нагадував сигарету, але замість горіння тютюну виробляв пар на основі суміші рідкого нікотину, води, пропіленгліколю та ароматизаторів. Метою винаходу симулювати зовнішній вигляд і відчуття від куріння сигарети, змінивши метод доставки» нікотину в організм. Споживання нікотину у вигляді пари дозволило уникнути отруєння токсичними речовинами — продуктами горіння тютюну, які зазвичай вдихаються разом з димом тліючої сигарети.

На думку Давида Зарідзе, на даний момент досвіду використання електронних сигарет не достатньо для того, щоб повністю оцінити, який довгостроковий ефект вони впливають на здоров’я людини, для цього потрібно більше часу і досліджень. «Електронні сигарети доставляють в організм певної дози нікотину, тобто являють собою інструмент для нікотинозамінної терапії. Однак очевидно, що вони сприяють відмові від куріння, що, в свою чергу, призводить до зниження ризику розвитку захворювань, пов’язаних з палінням сигарет. Як відомо, існують фармацевтичні нікотиновмісткі препарати, які також сприяють відмові від куріння. Але у електронних сигарет, на мій погляд, є невелика «перевага», з точки зору поведінкової (не фармакологічної) звички курця. Електронні сигарети імітують процес паління сигарет, тому, наскільки я знаю, вони отримали більше «визнання» у курців, ніж фармацевтичні препарати».

Представники Королівського терапевтичного коледжу підкреслюють, що не слід повністю заперечувати можливість заподіяння шкоди здоров’ю від довгострокового використання електронних сигарет. Проте це пов’язано не із споживанням нікотину, а з вдиханням інших компонентів, що входять до складу рідин. Тим не менш, шкоди від цих речовин може бути мінімізований при правильному використанні вейпів — якщо не допускати перегріву рідини. За результатами досліджень, проведених вченими з інституту охорони здоров’я Сан Дієго, висока температура нагрівання при палінні може стати причиною небезпечного хімічного впливу на організм людини. Ті ж наслідки можуть бути після використання «прострочених» сигарет з залишками рідини. У всіх інших випадках небезпеку для здоров’я, що виникає при постійному курінні вейпів, не перевищує 5 % від шкоди, яку завдає куріння тютюну.

Королівський терапевтичний коледжу (Royal College of Physicians) — британський дослідницький інститут, що займається питаннями вдосконалення медичних практик. Він був заснований в 1518 році і відомий тим, що розробив перший у світі міжнародний стандарт класифікації захворювань. Сьогодні діяльність RCP спрямована на зниження захворюваності та поліпшення догляду за пацієнтами. Одним з найважливіших напрямків роботи Коледжу є розробка концепції зниження шкоди від споживання тютюну. Перша доповідь про шкоду куріння була опублікована дослідниками в 1962 році. У ній вчені вперше висловили припущення про те, що куріння безпосередньо пов’язане з виникненням ракових пухлин.