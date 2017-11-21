Вчені: Сексуальні звички молоді кардинально змінилися за останні 20 років

Зарубіжні вчені з’ясували, що за останні два десятки років сексуальні звички молоді дуже сильно змінилися. Результатами своїх досліджень експерти поділилися з виданням Journal of Adolescent Health.



За даними британських експертів, вони змогли проаналізувати інформацію, взяту з трьох великих досліджень, що проводилися, починаючи з 1990 року за участю 45 тисяч жителів Великобританії. Традиційний вагінальний статевий акт і оральний секс залишаються і зараз, як і раніше, найбільш поширеними практиками в ліжку.

З 90-х років на третину зросла кількість чоловіків і жінок, які стали також практикувати й інші види сексу. Найбільше зростання популярності випадків анального і орального задоволення в останні 20 років спостерігається у молоді 16-18 років.

Середній вік першого статевого акту за час проведених досліджень не сильно змінився. І у хлопців, і у дівчат, він становить 16-17 років , а цілуватися британці починають здебільшого у віці 14-15 років.