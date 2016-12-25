Вчені склали план колонізації Місяця роботами

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Фахівці Космічного центру Кеннеді розробили сценарій колонізації Місяця або іншого об’єкта Сонячної системи роботами.

Автономні колонії

Вчені припустили, що колонізувати Місяць зможе автономна і самостійно розширююча колонія роботів. Створювати «потомство» існуючі роботи зможуть ресурсами, які отримають на місці, а також з астероїдів. У виробництві використовуватимуть 3D-принтери.

Фахівці побудували модель, у відповідність з якою для колонізації Місяця роботами достатньо протягом 20 років доставити на супутник Землі 12 т корисного навантаження. Це деталі для 3D-принтерів, енергетичні модулі, акумулятори, екскаватори, пристрої для створення сонячних батарей, портативні хімічні і металургійні заводи тощо.

Керувати роботами можна буде віддалено із командного центру на нашій планеті. До кінця проекту на Місяці буде до 60 роботів загальною масою 156 т.

Якщо ж відправити на супутник 41 т вантажу і піти за сценарієм прискореного виробництва, то кількість роботів досягне 100 тис., їх загальна маса складе 40 тис. т. Крім людиноподібних роботів, колонія буде включати пристрої, схожі на комах, ящірок, мишей і мавп.

Так як роботам на Місяці будуть доступні практично необмежені ресурси, популяція зможе збільшуватися в геометричній прогресії. З часом колонія стане автономною.

Більше того: через кілька десятиліть обсяги промислового виробництва на Місяці досягнуть космічних масштабів, причому без додаткових інвестицій. Вони в мільйони разів перевищать індустріальний потенціал США.