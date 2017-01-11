Вчені спрогнозували швидку появу еліксиру молодості

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Дослідники з клініки Майо в Рочестері (штат Міннесота, США) провели експеримент над літніми гризунами, завдяки якому вдалося деяким піддослідним продовжити життя. Введений у гризунів препарат дозволив їм вести більш активний спосіб життя і швидше бігати. «Еліксир молодості» вилучив певні клітини, які, як стверджують вчені, відповідають за старіння. Крім активного способу життя, миші змогли відрощувати нову шерсть, пише The Daily Mail.

Старіючі клітини є і в організмі людини. Білки, які виробляють ці клітини, негативно впливають на органи і вони поступово зношуються. Проведений експеримент зміг продовжити життя мишей на 25%, стверджують дослідники.

«Ідеальна терапія проти старіння заснована не тільки на видаленні старіючих клітин, але й дає поштовх омолодження тканин шляхом стимуляції диференціювання прилеглих стовбурових клітин», — вважає лікар Пітер де Кайзер з Університету Еразма. Я впевнений, що ми знайдемо метод, який зможе боротися з проблемами вікової патологією, закінчив він.

Натхнення: medvesti.com