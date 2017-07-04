Вчені США попередила про епідемію мозкових черв’яків, викликають параліч

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Американські дослідники виявили, що щурячий легеневий хробак Angiostrongylus cantonensis поширився на п’ять округів штату Флорида. Вчені вважають, що розширення ареалу проживання паразита пов’язано з глобальним потеплінням і в майбутньому більше людей стане жертвами ангіостронгілеза — ураження мозку гельмінтами. Про це повідомляє видання Gizmodo.



Людина заражається A. cantonensis, коли вживає сире м’ясо молюсків, ракоподібних або жаб. Потрапляючи в мозок, черв’як викликає менінгоенцефаліт, що приводить до порушення роботи центральної нервової системи, а у важких випадках — до смерті. Личинки зазвичай гинуть, проте навколо них утворюються області некрозу мозкових тканин. Симптоми включають в себе головний біль, лихоманку, блювоту, нудоту, а також параліч м’язів кінцівок.

У 2017 році лікарі підтвердили 16 випадків зараження людей гельмінтами на Гавайських островах, хоча до цієї епідемії за останні 20 років у цьому регіоні було лише два випадки ангіостронгілеза. A. cantonensis виявили також у штатах Каліфорнія, Алабама, Луїзіана і Флорида.

У ході життєвого циклу личинки легеневого хробака потрапляють в проміжних господарів — равликів, які поїдаються щурами. В організмі гризунів гельмінт продовжує свій розвиток.