Вчені створили електроніку, яка розкладається

Група китайських і американських інженерів створила кілька видів фізично нестійких пристроїв, у тому числі антени, транзистори, діоди і електричні конденсатори. Металеві компоненти покрили полімерною плівкою на основі поліангідрида і поліетиленгліколь-діакрилата.

Під впливом вологості повітря запускається процес гідролізу поліангідрида, в результаті чого плівка починає розкладатися. Металеві деталі при цьому піддаються корозії і також знищуються.

Таким чином, електронні пристрої «випаровуються». Через 36 годин залишаються ледь помітні компоненти, через 96 годин зберігаються лише дві крихітних металевих точки.

Інженери планують застосовувати фізично нестійку електроніку для створення екологічних електронних приладів з обмеженим терміном придатності. Термін служби приладів можна регулювати, змінюючи рівень вологості повітря і склад плівки.