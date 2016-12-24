Вчені створили модель раннього Всесвіту (відео)

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Журналіст The New York Times відвідав лабораторію в Брукліні, в якій з 3D-принтера на світ з’являється модель Всесвіту – такою, якою вона, ймовірно, була приблизно через 380 тис. років після народження.

Показати процес створення моделі журналісту вирішила професор астрономії в нью-йоркському Барнард-коледжі Дженна Левін і група її співробітників.

Для «приготування» Всесвіту вони використовують алгоритм, розроблений американськими дослідниками спільно з експертами з Імперського коледжу в Лондоні. Спеціальна комп’ютерна програма «Космічна скульптура» заснована на карті, яка була створена за допомогою вимірів космічного мікрохвильового фонового випромінювання, проведених орбітальної обсерваторією «Планк».

Роздрукована на 3D-принтері модель раннього Всесвіту виглядає як куля розміром з м’яч для гри в софтбол. На її поверхні яскравими кольорами відзначені більш гарячі області – сліди Великого вибуху, а решта поверхні сфери мають блідо-блакитний відтінок.

«Нам немає потреби переконувати когось у тому, що ця модель вірна, – зазначила професор Левін. – Ми керувалися лише картою реліктового випромінювання».