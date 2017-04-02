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Вчені створили штучну шкіру, що працює на сонячній енергії

в Технології 02.04.2017 8 пер.

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Фахівці зі Школи інженерії Університету Глазго у Великобританії розробили прототип синтетичної шкіри з графену.

Ученые создали искусственную кожу, работающую на солнечной энергии

Нова технологія призначена для протезів рук. Вона створена з одного атомного шару графену і функціонує в якості м’якого епідермісу, що володіє сенсорною чутливістю. При цьому така сенсорна шкіра є повністю автономною, оскільки під шаром графена розташована сонячна панель.

Завдяки відсутності батарей і невисокій вартості матеріалів, ціна такої роботизованої руки зі штучною шкірою з графена складе близько $ 350. Це значно дешевше, ніж стандартні протези з живленням від батарей, повідомляє unian

 

 
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