Вчені створили штучну шкіру, що працює на сонячній енергії

Нова технологія призначена для протезів рук. Вона створена з одного атомного шару графену і функціонує в якості м’якого епідермісу, що володіє сенсорною чутливістю. При цьому така сенсорна шкіра є повністю автономною, оскільки під шаром графена розташована сонячна панель.

Завдяки відсутності батарей і невисокій вартості матеріалів, ціна такої роботизованої руки зі штучною шкірою з графена складе близько $ 350. Це значно дешевше, ніж стандартні протези з живленням від батарей, повідомляє unian