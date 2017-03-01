Вчені створюють армію мікроскопічних роботів для боротьби з раком

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Учені багато років працювали над впровадженням досягнень робототехніки в делікатні медичні процедури. Вони вже дали нам крихітні пристрої, які здатні робити ін’єкції ліків в людське око або працювати у важкодоступних зонах організму. А тепер їм вдалося розробити спосіб боротьби з раком за допомогою намагніченого «роя» мікроскопічних роботів.



Дослідники з гамбурзького центру Phillips Innovative Technologies у Німеччині винайшли метод індивідуального управління кожним окремим роботом в цьому «рої» і навчилися доручати їм різні завдання за допомогою магнітних полів. Автори представили свої висновки в журналі Science Journal Robotics.

Раніше їм не вдавалося точно управляти мікроскопічними пристроями, оскільки всі вони вели себе однаково під впливом одного і того ж магнітного поля. «Наш метод може дозволити здійснювати складні маніпуляції всередині людського тіла», сказав провідний автор дослідження Юрген Рамер в інтерв’ю Live Science.

Тепер вчені планують використовувати свою керовану армію мікроскопічних роботів для доставки протиракових радіоактивних «зерняток» точно в пухлину. Лікування раку цим методом допоможе зберегти здорові тканини і зменшити шкідливі побічні ефекти. Він також може бути застосований для створення медичних імплантатів, які змінюються з часом, в міру одужання людини, повідомили дослідники.