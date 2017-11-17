Вчені: «Темна» ДНК може виявитися новим рушійним механізмом еволюції

«Темну» ДНК можна розглядати як новий рушійний механізм еволюції. Вчені вивчили гени, відповідальні за вироблення інсуліну. Було встановлено, що піщанки дуже сприйнятливі до діабету II типу.

Фахівцям не вдалося виявити очікуваний ефект від гена Pdx1. Група вчених виявила феномен відсутності в структурі геному ряду тварин елементів, потрібних для виживання. На думку вчених, це може виявитися новою формою еволюції. Явище назвали «темною ДНК».

Видозміни в процесі розвитку популяцій визначається вченими за допомогою нуклеотидної і амінокислотної послідовності. У деяких видів тварин помічені аномалії, пов’язані з відсутністю деяких генів, що відповідають за виживання. Без них, зазначають фахівці, існування ссавців неможливе.

«Темна ДНК» була виявлена при визначенні нуклеотидної послідовності структури геному денної піщанки. У ході дослідження науковці зробили відкриття і з’ясували, що в одному місці ланцюжка ДНК сконцентровано достатньо велика кількість мутацій, на відміну від інших представників виду.