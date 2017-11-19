Вчені: Тестам старіння вірити не можна

Вчені з університету Дюка провели дослідження, в якому перевірили ефективність популярних тестів на старіння. Виявилося, що таким тестам вірити не можна — різні тести визначали швидкість старіння однієї людини по-різному.

Сьогодні ринок медичних послуг сповнений різними тестами на визначення швидкості старіння організму людини. Так, біологічний вік людини пропонують визначити за аналізом крові, хромосом і іншими показниками. Вчені перевірили ефективність 11 популярних тестів — від простого онлайн-опитування до дослідження тіломір, що відповідають за старіння. Добровольцями стали тисяча осіб, за здоров’ям яких, з самого народження спостерігали фахівці.

Дослідження показало, що тестам старіння вірити не можна. Виявилося, що для одного і того ж учасника експерименту різні тести показували суперечливі результати. Кожен метод визначення швидкості старіння був ретельно вивчений вченими, в результаті, дослідники зробили висновок, що не всім методам, представленим на ринку медичних послуг, варто вірити.