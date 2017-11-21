Вчені: У 2026 році на Землю може впасти астероїд-вбивця

Дослідники проаналізували орбіти близьких до нашої планети астероїдів. Фахівцями було з’ясовано, які з цих небесних тіл являють реальну загрозу для Землі.



«2013 GM3» є найбільш небезпечним відомим астероїдом на сьогоднішній день. За оптимістичними даними цей астероїд може до Землі наблизиться приблизно на відстань більше 8 тисяч кілометрів. Як відомо телетрансляційні супутники знаходяться на відстані від нашої планети на 35 786 кілометрів. За заявою фахівців, є велика ймовірність, що цей астероїд зіткнеться з нашою планетою внаслідок впливу гравітаційної сили Землі.

Цей астероїд дослідники виявили 3-го квітня 2013 року. За словами астрономів, розміри космічного об’єкта складають близько тридцяти трьох метрів. Як відомо діаметр Челябінського метеорита складався близько двадцяти метрів. Кількість постраждалих в даному випадку склала більше 1 600 осіб. При цьому збиток був нанесений житловим будинкам, лікарням, а також школам в кількості приблизно 4 700 одиниць.