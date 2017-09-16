Вчені: У середині дня мозок «спить» через зниження активності

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Австралійські вчені Центру психічного здоров’я визначили, чому після обіду мозок людини впадає в «сплячий режим». Виявляється, нейрони в даний проміжок часу просто перестають шукати вигоди від розумового процесу.

Людський мозок зосереджений на системах мотивації, змушуючи організм домагатися більшого для отримання різних нагород. Однак у даного процесу присутні свої піки і спади, які фіксувалися дослідниками за допомогою апарату МРТ. Після обіднього часу нейрони головного мозку, повільніше передають сигнали, а активність у ділянці, що відповідає за мотивацію, стрімко падає.

Аналогічна динаміка характерна для мозку на початку і в кінці нічного періоду доби, відзначають експерти. Саме тому намічати важливі ділові зустрічі або приступати до небезпечних видів робіт у середині дня не рекомендується. Одночасно надходження цукру в кров після обіду не дозволяє мозку вийти на пік своєї активності.