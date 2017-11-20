Вчені: У щедрих людей частіше виникають проблеми зі серцем

Британські дослідники встановили, що добрі і щедрі люди частіше за інших зіштовхуються з проблемами серцево-судинної системи. Фахівці зазначають, що причиною цього є часті серцеві ритми, які викликані постійними співчуттям, переживаннями.



За словами фахівців Стокгольмського університету, людина яка сильно переживає за оточуючих перебуває постійно на межі стресу. Внаслідок цього вона відчуває тривогу. Це може призвести до депресії, і до інших негативних наслідків для серцево-судинної/нервової систем. Прийняття якогось благодійного рішення викликає в людини переживання.

Фахівці під час проведених дослідів проаналізували стан двадцяти осіб. З них половина мала досить лагідний і м’який характер, схильність до щедрості і співпереживання. Інші представляли собою більш розсудливих, економних індивідів. Фахівці у результаті встановили, що серцево-судинна система другої групи людей відрізняється кращим станом.

На роботу головного мозку і серцево-судинної системи також впливає вміння визначати свій серцевий ритм. Люди, які відчувають себе частіше за інших недобре, здатні обчислити симптоми захворювання, мають нерівне серцебиття. Це веде до негативних наслідків.