Вчені відкрили бджіл, яких не відрізнити від мурах

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Чоловіча половина двох відкритих пустельних видів бджіл виглядає як мурахи, і вчені не мають ні найменшого уявлення, чому.

Ентомолог Зак Портман з Державного університету Юти (США) повідомляє про 9 раніше невідомих видів, що належать до роду Perdita. Цей різноманітний клан пустельних бджіл мешкає на Південному Заході США і в прилеглих частинах Мексики. Крихітні блискучі запилювачі, довжина яких становить всього кілька міліметрів, відіграють важливу роль у природних екосистемах Південного Заходу, поширюючи насіння пустельних рослин, наприклад, квітки тикіла.

Нові види комах знаходяться постійно за допомогою складних анатомічних і генетичних аналізів, необхідних, щоб розрізнити близьких родичів. Але часом природа підкидає вченим сюрпризи.

Так сталося у випадку двох видів Perdita — P. prodigiosa and P. pilonotata, представники яких мають різну зовнішність залежно від статі. Самці нових видів дуже схожі на мурашок.

Останні генетичні дослідження показали, що бджоли і мурахи — близькі родичі, але, все ж, виявити бджолу з мурашиною головою на пухнастому маленькому тільці було несподіванкою. Щоб пояснити цей вражаючий приклад конвергентної еволюції, буде потрібно більше досліджень.

«Незрозуміло, чому у цих самців такий унікальний зовнішній вигляд, але це може вказувати на те, що вони провели багато часу в гнізді, — каже Портман в заяві. — Інформації буде більше, коли ми вивчимо їх біологію гніздування».

Варто відзначити, що новоявлені бджоли Perdita мають «волосяні кошики» — грудки поплутаних, загнутих гачком волосків, які дозволяють збирати комах запилені зерна під час «пірнань» в трубчасті квітки.