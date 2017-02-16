Вчені відкрили білого карлика не далеко від Землі

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Вчені відкрили нового «білого карлика», зірку WD 1425+540, з високим вмістом кисню і водню, це вказує на можливість того, що у планетарної системи зірки є всі необхідні інгредієнти для утворення життя.



Нове дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, а сама зірка знаходиться всього в 200 світлових років від Землі, в сузір’ї Волопаса.

«Те, що ми змогли знайти зоряну систему, в якій так багато спільного з нашою, причому відносно близько від Землі, — це добрий знак того, що життя у Всесвіті все-таки є не тільки в Сонячній системі. Знахідка говорить про те, що деякі з найважливіших умов для утворення життя цілком звичайні для Всесвіту», — констатує один з авторів дослідження, Бенджамін Цукерман.

Вчені також помітили, що в зоряній системі WD 1425+540 була планета зі зміненою орбітою, можливо, завдяки гравітаційному тяжінню іншої планети великих розмірів. Через це планета підійшла занадто швидко до зірки, яка розірвала її на шматки і втягнула в себе газ і пил від залишків. Дослідники вважають, що планета на 70% складалася з каменю і на 30% з льоду і води. Ці події припускають, що Земля могла бути запліднена необхідними складовими для появи життя завдяки контакту з іншими небесними тілами.