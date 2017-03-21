Вчені виявили ген старіння мозку

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Дослідники з Медичного центру Колумбійського університету виявили генетичну варіацію, яка значно впливає на процес старіння мозку. Робота опублікована в журналі Cell Systems.



«Якщо ви подивитеся на групу літніх людей, ви помітите, що деякі з них виглядають старше своїх однолітків, а інші — молодші. Такі ж відмінності спостерігаються і в лобовій частці — області мозку, відповідальної за вищі розумові процеси. Наші відкриття показують, що багато з цих відмінностей пов’язані з варіацією гена TMEM106B. Люди, у яких є дві «погані» копії цього гена, виявляються, за різними біологічними показниками, на 12 років старше, ніж мають нормальні копії», — розповів професор патології і неврології Медичного центру Колумбійського університету Аза Абеліович.

Раніше вченим вдавалося виявити окремі гени, які підвищують ризик розвитку різних нейродегенеративних захворювань, однак, за словами авторів останньої роботи, вплив цих генів невеликий. «Головним фактором ризику є старіння. Щось змінюється в мозку по мірі старіння, що робить людину більш уразливою перед захворюваннями мозку», — зауважив один з авторів роботи, професор патології і клітинної біології Колумбійського університету Харве Рінн.

Дослідники вивчили зразки тканин мозку 1904 людей, що не страждали нейродегенеративними захворюваннями. Вони порівняли транскриптоми зразків і отримали усереднену картину для людей кожного віку. Після цього транскриптом кожного зразка порівняли з цим середнім. Далі дослідники вивчили геном кожної людини, шукаючи ті варіації, які були б пов’язані зі збільшенням різниці з тим же середнім.

«Одним з варіантів був TMEM106B. Він дуже поширений, — зазначив Рінн. — TMEM106B починає проявлятися після 65 років. До цього віку всі знаходяться в рівних умовах, в якийсь момент включається невідомий поки вплив. Якщо у вас дві гарні копії гена, то ви справляєтеся з цим викликом, якщо дві погані, ваш мозок старіє швидко».