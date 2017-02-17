Вчені вирахували ідеальну форму жіночих губ

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Біологи з університету Каліфорнії з’ясували, що чоловіків найбільше приваблюють жінки з великими губами природних пропорцій, які займають 4,5% від площі обличчя.



«Ми вважаємо, що жінкам, які збільшують собі губи при пластичних операціях, слід дотримуватися природних пропорцій у співвідношенні їх розмірів. Іншими словами, гігантські верхні губи, якими хизуються деякі знаменитості, не збільшують, а зменшують їх привабливість», — розповідає Брайан Вон (Brian Wong) з університету Каліфорнії в Ірвіні (США).

Зовнішність людини відіграє величезну роль у тому, як розвивається її життя надалі, причому вона впливає не тільки на особисте життя, але і на кар’єру і положення в суспільстві в цілому. Приміром, в 2011 і 2013 роках дві групи британських вчених виявили, що красиві люди в середньому мають більш високий IQ, і частіше влаштовуються на більш перспективну роботу, ніж люди зі звичайною або непривабливою зовнішністю.

Подібна залежність існує як серед чоловіків, так і серед жінок, і змушує багатьох людей, особливо представниць слабкої статі, змінювати свою зовнішність за допомогою пластичних операцій. Однією з найпопулярніших операцій, за словами Вона, хірурга за фахом, є процедура по збільшенню розмірів губ.

Вон і його колеги задумалися про те, наскільки саме жінки стають більш привабливими після таких операцій. Для відповіді на це питання вчені набрали групу з кількох десятків добровольців-чоловіків, і показали їм кілька фотографій однієї і тієї ж жінки, чиї губи були відретушовані.

Порівнюючи оцінки, які «експерти» виставляли цим фотографіям, автори статті виявили, що чоловікам більше подобаються великі губи природних пропорцій, збільшені приблизно на 53%.

Нижня половина таких ідеальних губ повинна бути приблизно в два рази більша, ніж верхні губи, і займати близько 10% від площі нижньої третини обличчя.

Як відзначають вчені, подібні губи не є нездійсненною фантазією чоловіків – їх можна зустріти як серед «природних» відмінностей у зовнішності обличчя жінки, так і отримати після пластичної операції. Найближчим часом Вон і його колеги вивчать протилежне питання: які губи приваблюють жінок.