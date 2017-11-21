Вчені вивели сорт бананів, який стійкий до захворювань

Біоінженери з Австралії вивели стійкий до захворювань, в тому числі і до грибка TR4, генно-модифікований сорт бананів. У цьому вченим допомогли спостереження за різновидом дикого фрукта Musa Acuminata, що росте на південному сході Азії.

Австралійські дослідники помітили, що ген RGA2 забезпечує стійкість азіатської рослини до фузаріозу. Вони виділили цей елемент з Musa Acuminata і впровадили його в найбільш популярний сорт бананів Cavendish Grande Naine. Біоінженери знайшли у власному геномі піддослідної рослини ген RGA2, однак його активність зводилася практично до нуля.

Вчені висадили нові лінії генно-модифікованих сортів бананів на земельну ділянку, ґрунт якої було заражено грибком, стійким до хімічних способів протистояння йому і здатним залишатися в землі понад 40 років. Проводячи дослідження і досліди на протязі 3-х років, фахівцям вдалося вивести сорт бананів, який не піддається фузаріозу.