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Вчені визначили, кому не можна працювати в нічну зміну

в Людина 23.12.2016 31 пер.

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Провідні фахівці реалізували експеримент, під час якого науковці визначили, кому не можна працювати в нічну зміну.

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Слід зауважити, що ініціаторами комплексних випробувань виявилися співробітники Оксфордського університету. В процесі проведення спостережень лікарі задіяли людей з різним хронотипом. Для участі в проекті наукові працівники запросили 26 респондентів. Всіх добровольців розподілили на 2 категорії. В першу групу увійшли «сови», а в другу — «жайворонки».

В ході реалізації досліджень медики вивчали, як нестача сну впливає на здоров’я людей із різними хронотипами. Під час здійснення спостережень випробовувані спали протягом 18 годин, після чого, їм потрібно було пройти тест на уважність.

Виявилося, що «жайворонки» виконали завдання швидше за всіх, проте ними було допущено багато помилок. Таким чином, чоловіки і жінки з ранковим хронотипом не можуть виконувати завдання, що вимагають високого рівня уважності, у вечірній час доби.

Натхнення: healthvesti.com

 
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