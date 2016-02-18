Вчені визначили найбільш нещасний період в житті людини

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Вчені визначили найбільш невдалий вік для щастя. В ході проведення дослідження наукові співробітники, виявили, що найбільше страждань людина відчуває у віці від 40 до 59 років.



«У віці 40-59 років на людях лежить відповідальність перед своїми дітьми, що вступають у доросле життя, і це робить їх не такими щасливими, як раніше», — заявили фахівці. Чим швидше людині вдасться гармонізувати особисте життя, стосунки з родичами і роботу, тим більше зросте рівень їхнього щастя. Даний стан стане більш глибоким, ніж в юності.

Вчені відзначають, що пенсіонери, вік яких перевищує 80 років, відчувають себе щасливіше і спокійніше, ніж 50 років тому. Єдине, що затьмарює – будні, проблеми зі здоров’ям.

Дослідження проводилося з 2012 по 2015 рік. У ньому взяли участь більше 300 тисяч чоловік.