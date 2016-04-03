Вчені встановили, як часто потрібно брати відпустку

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Експерти змогли визначити, як часто потрібно бувати у відпустці, щоб робота приносила задоволення. Результати наукового дослідження показали, що людина повинна на якийсь час залишати своє робоче місце через кожні 62 дня.

Вчені задалися питанням, як часто людині необхідно брати відпустку на роботі, щоб не перевантажувати свій організм. В результаті довгих дослідних робіт фахівці прийшли до висновку, що для продуктивної роботи і просто гарного настрою працівника йому необхідно йти у відпустку через кожні 62 робочих дня. Вчені впевнені, що таке нововведення на підприємстві або в компанії буде вигідне не тільки для робітників, але і для керівництва, оскільки продуктивність праці стане значно підвищуватися, коли співробітник повертається на своє робоче місце з новими силами і хорошим настроєм. Також експерти зазначили, що велика частина робітників, які відмовляють собі у відпустці, починають бути дратівливими і агресивними.

Фахівці настійно рекомендують керівникам різних компаній регулярно давати своїм підлеглим відпустку, оскільки саме якісний відпочинок може згодом стати запорукою відмінної роботи.