Вчені встановили, що через геоінженерію клімату в Африці почнеться масштабна посуха

Вчені вважають, що спроба змінити клімат Землі має позитивні і негативні наслідки. На думку фахівців, геоінженерія — досить ризиковий спосіб боротьби з стихією.

Протягом довгого часу кліматологи намагаються знайти способи зменшення кількості ураганів в Атлантиці. Проте нещодавно комп’ютерна модель показала, до чого може призвести втручання людини в справи природи.

Так, при зниженні активності ураганів в Атлантиці почнеться сильна засуха в Сахелі — регіоні Західної Африки, що межує з пустелею Сахара. Цей район постійно страждає від спеки, а його жителі в кількості 15 мільйонів чоловік страждають від недоїдання внаслідок втрати врожаю.

За словами фахівця Ексетерського університету Ентоні Джонса, безумовно, необхідно боротися з ураганами і наслідками, які вони викликають. Але геоінженерія є радикальним способом боротьби. Адже, якщо вирішити за допомогою цього методу одну проблему, в іншому місці з’явиться ще ряд більш серйозних небезпек.

Деякі противники геоінженерії порівнюють цей спосіб боротьби зі знеболюючим засобом. Він на певний час рятує від проблеми, зменшуючи больові відчуття, але не допомагає позбавитися від причини її виникнення.