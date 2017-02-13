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Вчені вважають Землю космічною в’язницею (відео)

в Відео 13.02.2017 302 пер.

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Вчені, які працюють в області вивчення космічного простору і подорожей у Всесвіті, вважають нашу планету «космічною в’язницею». Таке порівняння цілком обґрунтоване, адже людина не може сам по своїй волі покинути межі Землі.

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Земля являє собою космічну в’язницю для людської раси. Людство, як і все живе на Землі, з’явилося з великими витратами космічної енергії. Зараз же люди, стримувані силами природи, не можуть так просто покинути Землю.

Тільки через сотні або тисячі років, люди, можливо, зможуть побувати на інших планетах і можливо навіть оселиться там, а поки що всі ми залишаємося в’язнями в’язниці під назвою Земля.

 
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