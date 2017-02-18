Вчені уточнили, коли саме з’явилися Сонце і перші планети

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Вимірявши залишкову намагніченість метеоритів, що сформувалися задовго до народження Землі, вчені змогли зрозуміти, коли саме з диска газу і пилу з’явилися Сонце і перші планети.



Дослідники з Массачусетського технологічного університету і їх колеги з Національної обсерваторії в Брукхейвені і національного музею Ріо де Жанейро уточнили хронологію розвитку Сонячної системи. Тепер ми знаємо, що сонячна мряка розсіялася в перші 4 мільйона років існування величезного диска, стиснення якого породило Сонце і планети-гіганти. Попередні оцінки знаходилися в діапазоні від 1 до 10 мільйонів років.

Вимірявши залишкову намагніченість зразків ангрита — мінералу, отриманого з стародавніх метеоритів, вік яких був заздалегідь визначений за допомогою ізотопного аналізу урану — вчені виявили, що між намагніченістю зразків, що сформувалися близько 4 мільйонів років тому, і більш «молодими» мінералами віком 2 — 3 мільйони років існує різниця в намагніченості в кілька порядків. Це може означати, що в момент формування цих древніх каменів магнітне поле змінилося на кілька порядків — цю подію пов’язують з утворенням Сонця і розосередження залишків матерії сонячної туманності по іншим частинам майбутньої Сонячної системи.

Нові дані дозволяють припустити, що Сатурн і Юпітер не тільки утворилися, але і зайняли свої орбіти близько 4 мільйонів років тому.

Сонячна туманність, згідно небулярної теорії формування Сонячної системи, утворилася з гігантської хмари газу і пилу. Велика частина матерії туманності сформувала Сонце, а її залишки — планети та інші небесні тіла нашої планетної системи.