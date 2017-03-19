Вчені з США пояснили чому у панд таке незвичайне забарвлення

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Біологи з Каліфорнії висунули свою версію пояснення контрастного чорно-білого забарвлення великих панд: білий окрас допомагають їм залишатися непомітними на тлі снігу, а чорні — ховатися в тіні. Крім того, чорні вуха і чорнота очей використовуються пандами для комунікації між собою.

Спочатку для перевірки всіх варіантів дослідники поділили тіло панди на ділянки з різним забарвленням і зіставили їх з відповідними ділянками тіла у інших хижих тварин. Для аналізу відібрали 195 видів хижих тварин, у тому числі 39 представників сімейства ведмежих. Далі кожну ділянку всіх видів звірів співвіднесли до різних аспектів навколишнього середовища: в яких умовах живе даний вид – у сніговій місцевості або сірій, місце проживання, коли не спить і спить, веде соціальний спосіб життя чи поодинокий. Після цього вчені провели кореляцію між забарвленням кожної виділеної ділянки тіла і екологічними аспектами.







В результаті було виявлено високий ступінь кореляції між проживанням в затінених лісах і темним забарвленням кінцівок і верхній частині спини і між проживанням в засніженій місцевості і білим забарвленням тварин. Контраст у забарвленні панд, таким чином, пояснюється їх бамбуковою дієтою. Завдяки низькокалорійному раціону панди не можуть запастися великою кількістю жиру, тому не впадають в сплячку взимку, як багато хто інших ведмедів, а міняють місце проживання в залежності від сезону. В засніжених горах білий колір допомагає їм злитися зі снігом, а чорні смужки дозволяють загубитися в тіні тропічних дерев. Тобто, еволюція нагородила їх контрастним забарвленням, який одночасно виграшний і в тіні лісу, і на тлі снігу.

Однак це припущення все-таки не пояснює, яку адаптивну цінність мають білі частини тіла поза засніжених місць проживання (наприклад, в лісі), і чи не заважають пандам чорні кінцівки залишатися непомітними в снігу, повідомляє Behavioral Ecology.

Також американські біологи виявили кореляцію між наявністю темного забарвлення вух і «окулярів» навколо очей і соціальністью тварин. Чорні «окуляри» навколо очей, скоріше за все, використовуються для індивідуального впізнавання родичів, або для демонстрації агресивних намірів. Остання версія виглядає правдоподібно: панди, щоб продемонструвати іншим особинам мирні наміри, часто ховають морду і закривають темні відмітини навколо очей лапами.