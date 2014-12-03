Вчені з’ясували, що чим менше друзів, тим краще

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Наявність меншої кількості друзів робить нас менш самотніми. До такого дивного висновку прийшли австралійські вчені з Університету Квінсленда.

Сучасні технології та соціальні мережі, на кшталт Facebook, призвели до різкого зниження рівня самотності серед людей. Австралійські дослідники спостерігали за майже 400 тисячами студентів протягом 25 років. Виявилося що сучасні молоді люди, які мають невелике число друзів, відчувають себе набагато менш ізольованими, ніж їх ровесники в 1978 році.

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Відзначимо, що для більшості людей сама ідея втрати друзів з часом виглядає лякаючою, так як вона загрожує самотністю в старості. Проте вчені довели, що менша кількість друзів, насправді, робить нас менш самотніми. Як вважають автори дослідження, цьому сприяють сучасні технології, а саме соціальні мережі, які дозволяють спілкуватися з великою кількістю людей з різних країн. Це призводить до зниження живого спілкування, за рівнем якого раніше і судили про товаристкість людини.

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Сьогодні для того, щоб не відчувати себе самотніми, людям вже не потрібно живе спілкування, і вони цілком задовольняються інтернет-бесідами. А для цих бесід наявність великої кількості справжніх друзів не потрібна — підійдуть співрозмовники за інтересами.

«Сьогодні люди стають все менш залежними від своїх родин, їм потрібно більш спеціалізовані навички, так що їх інтерес до соціальної підтримки знижується, і вони стають більш самодостатніми, — пояснює результати дослідження доктор Девід Кларк. — З часом люди перетворюються на індивідуалістів і екстравертів, мають високу самооцінку. Тренд у зміні концепції самотності викликається модернізацією «.

Натхнення: medikforum.ru