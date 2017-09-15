Вчені з’ясували, що станеться з тілом людини, яка опиниться поруч з нейтронною зіркою

Вчені дізналися, що станеться з тілом людини, якщо вона опиниться у сфері впливу нейтронної зірки. При підльоті до звичайної зірки, наприклад Сонця, людина згорить через високу температуру, чорна діра розірве тіло завдяки потужній гравітації, а нейтронна зірка просто розщепить, практично будь-який об’єкт, на атоми.
Саме до таких результатів прийшли фахівці, коли вивчили комп’ютерну модель впливу нейтронної зірки на організм людини. По суті, нейтронна зірка є невдалою чорною дірою, якій не вистачило маси для повного колапсу. Однак вона має відмінними від чорної діри властивостями.
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Маленький шматочок нейтронної зірки буде важити кілька тонн, іноді масу такої частинки порівнюють з вагою хмарочоса Емпайр-стейт-білдінг. Володіючи підвищеною щільністю, швидкістю обертання і досить великою гравітацією, зірка здатна сильно розкрутити об’єкти, що потрапив під її вплив. Проте всі тіла, включаючи людину, рано чи пізно впадуть на поверхню зірки, і їх спіткає атомарний розпад.
Фахівці відзначили, що крім нейтронних зірок існують кваркові зірки. Об’єкти вельми схожі між собою, однак кваркові зірки на даний момент є гіпотетичними тілами, їх існування у Всесвіті поки не доведено.