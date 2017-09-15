Вчені з’ясували, що станеться з тілом людини, яка опиниться поруч з нейтронною зіркою

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Вчені дізналися, що станеться з тілом людини, якщо вона опиниться у сфері впливу нейтронної зірки. При підльоті до звичайної зірки, наприклад Сонця, людина згорить через високу температуру, чорна діра розірве тіло завдяки потужній гравітації, а нейтронна зірка просто розщепить, практично будь-який об’єкт, на атоми.



Саме до таких результатів прийшли фахівці, коли вивчили комп’ютерну модель впливу нейтронної зірки на організм людини. По суті, нейтронна зірка є невдалою чорною дірою, якій не вистачило маси для повного колапсу. Однак вона має відмінними від чорної діри властивостями.

Маленький шматочок нейтронної зірки буде важити кілька тонн, іноді масу такої частинки порівнюють з вагою хмарочоса Емпайр-стейт-білдінг. Володіючи підвищеною щільністю, швидкістю обертання і досить великою гравітацією, зірка здатна сильно розкрутити об’єкти, що потрапив під її вплив. Проте всі тіла, включаючи людину, рано чи пізно впадуть на поверхню зірки, і їх спіткає атомарний розпад.

Фахівці відзначили, що крім нейтронних зірок існують кваркові зірки. Об’єкти вельми схожі між собою, однак кваркові зірки на даний момент є гіпотетичними тілами, їх існування у Всесвіті поки не доведено.